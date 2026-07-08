Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с Днем семьи, любви и верности

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Дорогие земляки! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! История этого замечательного праздника уходит в глубину веков и связана с житием православных святых — Петра и Февронии Муромских, которые почитаются как покровители семьи и супружества. На протяжении столетий благоверная княжеская чета является символом одухотворенной нравственности, бескорыстной преданности, мудрости и смирения, образцом христианского брака. Крепкие семейные узы остаются надежной опорой в жизни каждого человека. В дружной семье дети воспитываются в атмосфере любви и уважения, из поколения в поколение передаются национальные, культурные традиции, формируются мировоззрение и моральные ценности. Укрепление института семьи относится к ключевым задачам государственной политики, находится в центре внимания гражданского общества. От души благодарю супружеские пары, которые рука об руку прошли через годы и испытания, сохранив искренность в отношениях. Выражаю признательность многодетным и приемным родителям за огромный труд, терпение, стремление создать все условия, чтобы ребенок рос здоровым и всесторонне развитым. Ваш пример вдохновляет и помогает молодым людям, только планирующим создание семьи, расставить жизненные приоритеты. Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой совместной жизни!