Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем семьи, любви и верности

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник крепких семейных ценностей гармонично вошел в наш национальный календарь.

Крепкая семья всегда была и остается главным оплотом в жизни каждого человека и нашего государства. Именно в семье закладываются правильные нравственные ориентиры, передаются из поколения в поколение доброта, забота о ближнем, ответственность и другие традиционные ценности. А легенда о Петре и Февронии, чья любовь прошла через все испытания, придает этому дню глубокий духовный смысл.

Важно, что в нашем регионе наметились позитивные перемены – ценность семьи вновь становится первостепенной. В пензенских семьях все чаще рождаются вторые, третьи и последующие детей. Мы искренне гордимся многодетными семьями и оказываем им всестороннюю поддержку.

С июня этого года начали выплачивать молодым семьям миллион при рождении второго ребенка на улучшение жилищных условий. Предусмотрели особые меры поддержки для студенческих семей. Строим и ремонтируем школы и детсады, учреждения культуры и спорта. Создаем необходимые условия для того, чтобы в наших городах и селах было комфортно растить детей и строить будущее.

Особого уважения заслуживают супружеские пары, десятки лет идущие вместе по жизни. Ваш союз служит прекрасным примером для молодежи. Берегите друг друга!

Пусть этот праздник станет еще одним поводом проявить внимание близким, подарить им нежность и доброту, сказать долгожданные слова. Мира и добра вашим семьям!