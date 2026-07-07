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НовостиОбщество7 июля 2026 6:19

Вадим Супиков откликнулся на просьбу жителей Пензы

Спикер Законодательного собрания Пензенской области, в рамках выполнения своих депутатских обязанностей, оперативно помог горожанам, обратившимся к нему
Источник:kp.ru

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Заявители, проживающие в частном секторе на улице Каракозова, пояснили, что в находящихся по соседству расселённых аварийных, прежде жилых, сооружениях № 2 и № 10 поселились лица без определённого места жительства, разводят в пустующих зданиях костры, создавая реальную угрозу пожара для расположенных рядом строений. Благодаря взаимодействию парламентария с администрацией города Пензы снос аварийных домов выполнен раньше запланированного срока. Таким образом, источник пожарной опасности для местных жителей оперативно устранен. Пензенцы выражают признательность за решение проблемного вопроса своему депутату Вадиму Супикову.