Вадим Супиков прокомментировал повестку Совета при полпреде Президента РФ в ПФО

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Открывая выездное заседание Совета, Игорь Комаров констатировал, что руководство нашей страны уделяет первостепенное значение социализации и поддержке ветеранов боевых действий. «Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества – это поддержка участников спецоперации, членов их семей. Адаптация ветеранов СВО к мирной жизни, их интеграция в общественно-политическую жизнь должны носить комплексный характер, – обратил внимание полпред главы государства в Приволжском федеральном округе. – Безусловной составляющей успешной работы является высокий уровень межведомственного взаимодействия. Для этого в ПФО введены дополнительные механизмы координации». Губернатор Олег Мельниченко поделился опытом Пензенской области по подготовке систем государственного и муниципального управления к работе с ветеранами, пояснил, что в регионе создан и действует особый алгоритм взаимодействия с участниками специальной военной операции и их близкими. Поддержка включает всестороннюю реабилитацию – медицинскую, психологическую помощь, санаторно-курортное лечение. Особое внимание в соответствии с поручением главы государства уделяется социальному сопровождению, профессиональному развитию и трудоустройству ветеранов специальной военной операции. «Их потенциал важно использовать при формировании кадрового резерва. Посмотрели инициированный Президентом РФ федеральный кадровый проект «Время героев» и решили сделать аналог в нашем регионе. Так получился проект «Герои Пензенского края», в котором акцент сделан на развитии управленческих компетенций», – проинформировал Олег Мельниченко, также сообщив о результатах уникальной программы «Сурское мужество» по адаптации ветеранов СВО с инвалидностью, полученной в результате тяжёлой военной травмы. По итогам обсуждения председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков подчеркнул исключительную актуальность рассмотренной в рамках Совета темы социализации, комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. «Ветераны спецоперации – люди, закалённые в огне войны – это элита нашей страны, лидеры современного общества. Их мужество, самоотверженность и героизм вызывают уважение и благодарность, – прокомментировал состоявшееся событие парламентарий. – Вместе с тем, возвращение к мирной жизни – процесс сложный. И наша общая задача – отдать долг, помочь этим сильным людям, патриотам родной земли обрести второе дыхание. Мы должны создавать благоприятные условия для их социальной адаптации. Обмен региональными практиками реабилитации ветеранов сегодня жизненно необходим. Депутаты регионального парламента готовы поддержать новые инициативы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, обеспечить соответствующую актуализацию законодательной базы Пензенской области».