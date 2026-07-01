Вадим Супиков на открытии выставки «День поля» подчеркнул достижения пензенских аграриев

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Официальное открытие предварял осмотр продукции сельскохозяйственного производства, представленной муниципальными районами Пензенской области. На площадке регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта» почётные гости приветствовали участников спортивного мероприятия. Председатель парламента Пензенской области Вадим Супиков отметил большое значение системных занятий физкультурой и спортом как основу укрепления здоровья граждан России, один из факторов народосбережения, закреплённых в Указе Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В ходе торжественного открытия Дня поля глава пензенского кабинета министров Николай Симонов поблагодарил аграриев за презентованную на выставке продукцию, вручил отличившимся представителям отрасли ведомственные и региональные награды. Обращаясь к участникам мероприятия, председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков констатировал, что на протяжении последних лет Пензенская область показывает выдающиеся результаты в агропромышленной сфере. «Регион занимает лидирующие позиции по ряду отраслей в Приволжье и России. Что важно – согласно статистике, индекс производства демонстрирует стабильный рост к уровню прошлого года, – акцентировал парламентарий. – Пензенские сельхозтоваропроизводители вносят весомый вклад в отечественную экономику, насыщая востребованной и качественной продукцией внутренний рынок, расширяя географию экспорта. Основой успеха является высокая технологичность, применение передовых научных открытий, соблюдение экологических стандартов. И безусловно, самое главное — золотые руки сельских тружеников». Спикер Заксобрания отметил, что поступательное развитие сельского хозяйства находится в центре внимания государственной власти – на поддержку в аграрной сфере выделяются значительные бюджетные средства, разработан комплекс мер — от льгот начинающим фермерам до налоговых преференций крупным инвесторам, реализующим на территориях муниципалитетов масштабные проекты. Аграриям, достигшим высоких результатов в профессиональной деятельности, Вадим Супиков вручил награды Законодательного Собрания Пензенской области. По завершению церемонии открытия почётные гости ознакомились с представленными образцами сельскохозяйственной техники.