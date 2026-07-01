Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем ветеранов боевых действий

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

Сегодня мы отмечаем памятную дату - День ветеранов боевых действий Пензенской области. Она была установлена в нашем регионе пять лет назад и за это время стала священным днем для тысяч пензенских семей участников СВО, ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, в Афганистане других горячих точках.

В нашем регионе живут и трудятся 15 тысяч ветеранов боевых действий - это сплоченное сообщество, на котором держится преемственность лучших воинских традиций, общественная и волонтерская деятельность, патриотическое воспитание. Ваша жизнь - пример истинного и беззаветного служения Родине. Вы с честью выполнили воинский долг, проявили стойкость и мужество в моменты, когда решалась судьба страны. Ваш подвиг навсегда останется в памяти земляков, а ваш опыт и нравственные ориентиры будут служить опорой для следующих поколений.

В Пензенской области мы уделяем особое внимание поддержке ветеранов боевых действий. Принимаем новые меры социальной помощи, совершенствуем программы трудоустройства и реабилитации, создаем кадровые и патриотические проекты.

Уважаемые ветераны!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия и внимания со стороны родных и близких. Пусть ваша жизнь будет наполнена уважением и благодарностью земляков, а каждый день приносит чувство востребованности и гордости за пройденный путь. Вы – наша гордость и опора!