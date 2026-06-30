Пензенцам предложили оценить гастрономические тренды летнего сезона

Сеть «Караван» объявляет о запуске масштабного гастрономического проекта: июль становится месяцем фастфуда. Ассортимент готовой еды пополнился оригинальными авторскими позициями, сочетающими формат «быстрого перекуса» и ресторанную подачу.

Центральное место в обновленном меню занимают суши-трайфлы. Блюдо представлено в удобном формате стаканчика с вилкой и доступно в трех вариациях: с курицей, тунцом или форелью.

«В состав входят рис, творожный сыр, овощи и фирменный соус. Такая подача позволяет комфортно употреблять продукт вне дома, например, во время прогулок или в рабочее время», - рассказала шеф-повар сети Екатерина Проворнова.

Еще одной заметной новинкой стали суши-шарики. Продукт обжаривается в хрустящей панировке до золотистой корочки и подается в комплекте с пикантным соусом том-ям.

В категории «сытных перекусов» появилась шаурма с креветкой. В качестве основы выбран армянский тонкий лаваш. Начинка состоит из обжаренных креветок и свежих овощей, заправленных фирменным соусом на основе ряженки, что придает блюду необычный сливочный оттенок.

Помимо новинок, в магазинах сети сохраняется широкий выбор классического стритфуда: бургеров, сэндвичей и хот-догов. Вся продукция ориентирована на концепцию «взял и пошел», обеспечивая покупателям возможность быстрого и качественного питания в условиях динамичного ритма жизни