Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с Днем молодежи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые друзья! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с Днем молодежи России! Этот замечательный праздник объединяет юных, энергичных, искренних, талантливых, амбициозных и неравнодушных, всех, кому в недалеком будущем предстоит взять на себя ответственность за судьбу страны. От ваших жизненных ориентиров — патриотизма, преданности традиционным ценностям, стремления внести личный вклад в укрепление потенциала и приумножение богатств Родины — зависит будущее великой России. Президент РФ Владимир Путин назвал одной из главных задач общества и государства помощь молодым людям в поиске своего призвания: «Чтобы каждый мог найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием, человек добивался бы выдающихся успехов». В Пензенской области формированию условий для самореализации молодежи уделяется пристальное внимание. Обновляется материально-техническая база учебных заведений, где готовят востребованных специалистов, создаются высокотехнологичные рабочие места, рассчитанные на молодых профессионалов, вводятся меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей и начинающих предпринимателей, строятся объекты культуры, спорта, досуговые центры. Дорогие друзья! Мы по праву гордимся вашими достижениями, прославляющими Сурский край далеко за его пределами, яркими социальными и творческими проектами, получившими признание. В этот торжественный день слова благодарности адресую пензенцам, которые защищают Отечество от неонацизма, следуя заветам дедов и прадедов, приближают справедливую Победу в ходе специальной военной операции. От души желаю вам здоровья, счастья, мирного неба, любви, воплощения самых смелых идей и неизменных успехов на благо Пензенской области, сильной, суверенной, процветающей России!