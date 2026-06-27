Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем молодежи

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

Сегодня в России отмечается День молодежи – яркий праздник, который объединяет людей, вступающих во взрослую жизнь.

Каждый четвертый житель Пензенской области – представитель молодежи. Регион и страна возлагают большие надежды на новое поколение. Его представители постигают азы профессионального мастерства, осваивают востребованные специальности, продвигают и активно пользуются цифровыми технологиями. Но главное для нас, чтобы они были добрыми, честными и открытыми людьми, настоящими патриотами своей Родины.

С этой целью мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Создали отряд содействия полиции «Тигр», развиваем в регионе движение «Первых», поддерживаем инициативы «Молодой гвардии». Среди пензенской молодежи много неравнодушных людей, которые оказывают поддержку нашим бойцам, семьям ветеранов, жителям новых регионов. Они интересуются историей родного края и помогают ее сохранять.

Преемственность поколений – главный залог нашего единства. Мы будем продолжать делать все зависящее от нас, чтобы молодые люди ставили перед собой высокие цели и их добивались.

Дорогие друзья, желаю вам успехов, воплощения в жизнь самых смелых планов, любви и верной дружбы! У вас непременно все получится!