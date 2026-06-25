В Пензе впервые составлен рейтинг гостеприимства районов города

Где в Пензе живут самые гостеприимные семьи? Там, где столы ломятся от угощений, а ароматы специй притягивают соседей со всего двора. Месяц кавказской кухни в пензенской сети «Караван» подошел к концу, и это было время настоящего южного радушия. Чтобы подвести итоги гастрономического марафона, аналитики сети изучили чеки и составили шуточный, но очень показательный Рейтинг гостеприимства.

Специалисты распределили районы города по почетным званиям, основываясь на гастрономических предпочтениях горожан. Итоги впечатляют: Пенза съела столько мяса и овощей, что хватило бы на свадьбу в несколько тысяч человек.

Ахуны и ГПЗ названы «Главным пастбищем города». Территории в этом месяце признаны мясной столицей Пензы. Местные жители забирали мясо едва ли не целыми «отарами». Было куплено более 15 тонн шашлыка по-кавказски. Вывод: если вы идете в гости на ГПЗ или в Ахуны, знайте — без сочного мяса, поджаренного на углях, вас точно не отпустят.

Арбеково — «Самый щедрый аул». Густонаселенный район города подтвердил свой статус масштабом. Арбековцы не мелочились и брали еду так, чтобы накормить не только семью, но и всех соседей по лестничной клетке. Итог: почти 18 тонн сочного люля-кебаба разъехалось по обеденным столам этого района. Поговаривают, что аромат люля здесь стал официальным запахом месяца.

Терновка — «Огненная долина». Жители Терновки оказались самыми горячими натурами. Пока другие выбирали холодные закуски, здесь делали ставку на остроту, наваристость и настоящий кавказский темперамент. Жители района съели почти 9 тонн легендарного супа харчо. Так что Терновка — район с перчинкой. Здешние обеды такие же жаркие, как солнце в горах Кавказа.

Западная поляна — «Высокогорное плато гурманов». Жители проявили себя как истинные ценители тонких вкусов и изысканных сочетаний. Район стал абсолютным лидером по поеданию салата «Тбилиси» - 4 тонны, и баклажанов по-грузински - 2,5 тонны.

Общий итог июня Если сложить все съеденные в Пензе кавказские деликатесы за этот месяц, то из них можно было бы выложить прямую дорогу от Пензы до самой столицы Грузии.