Без очередей: обращение на сайте «ТНС энерго Пенза» заменяет визит в офис

Все актуальные вопросы, касающиеся энергоснабжения, можно решить без посещения центров обслуживания клиентов.

Для удобного получения информации на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» размещена форма обратной связи. С ее помощью можно задать специалистам компании вопрос по оплате и передаче показаний, установке/замене прибора учета, расчетам за электроэнергию, работе интернет-сервисов, акциям, а также дополнить обращение и получить уведомление об этапах работы над заявкой.

Отправить обращение можно на главной странице сайта в разделе «Написать обращение». В появившемся окне следует указать номер лицевого счёта, контактные данные и, выбрав тему, задать интересующий вопрос. При необходимости к заявке можно прикрепить электронные копии документов.

После отправки обращение поступит на рассмотрение специалисту. Информация о результатах придет на указанный в заявке адрес электронной почты.

Заключить договор на электроснабжение можно также не выходя из дома. Дистанционный формат доступен как при оформлении нового частного дома или квартиры, так и при смене собственника.

Пользователям личного кабинета и мобильного приложения взаимодействие с компанией доступно в разделе «Обращения».

Используйте дистанционные сервисы «ТНС энерго Пенза» и экономьте свое время и средства.