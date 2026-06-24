Вадима Супикова поблагодарили за содействие в улучшении детских игровых площадок

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

От лица администрации и родителей воспитанников филиала №2 детского сада №123 города Пензы признательность парламентарию за предоставленную поддержку выразила заместитель заведующего дошкольным учреждением Лидия Тактарова. «Уважаемый Вадим Николаевич, сердечно благодарим Вас за оказанную помощь в деле обустройства игровой зоны на территории нашего детского сада, – отмечается в официальном обращении. – Желаем Вам взять все запланированные высоты, решить все поставленные задачи. Успехов в профессиональной деятельности! Спасибо за Вашу заботу и активное участие в решении вопросов, важных для нашей организации дошкольного образования».