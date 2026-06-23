В Саранске идет акция на артезианскую воду «Ключ здоровья»: 3 рубля за литр

Жители Саранска получили возможность приобрести природную артезианскую воду «Ключ здоровья» по беспрецедентно выгодной цене – всего 3 рубля за литр. Акция продлится до 31 августа 2026 года, предлагая горожанам доступ к высококачественной питьевой воде, добываемой из особого природного источника.

Артезианская скважина глубиной 210 метров, питающая сеть «Ключ здоровья», расположена в живописном селе Пайгарма, известном своим богатым духовным наследием. Место добычи воды имеет особую значимость для всей страны: скважина находится в непосредственной близости от святого источника и Параскево-Вознесенского женского монастыря. Такое расположение, по мнению многих, придает воде не только уникальные природные свойства, но и особую энергетику.

«Мы стремимся сделать качественную питьевую воду доступной для каждого жителя Саранска, – отмечают представители компании «Ключ здоровья» . – Наша вода – это часть природы Мордовии, заботливо доставляемая до потребителя».

Особое внимание уделяется строгому контролю качества воды. Процесс добычи и реализации артезианской воды «Ключ здоровья» находится под неусыпным наблюдением экспертов. Ежемесячный мониторинг и всесторонние проверки осуществляет Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»). Это гарантирует, что каждая капля воды, поступающая к потребителю, соответствует высочайшим стандартам безопасности и качества. Вода не проходит доочистки хлорсодержащими препаратами – это выгодно отличает ее от водопроводной или очищенной при помощи фильтров.

Акция по сниженной цене на воду «Ключ здоровья» является отличной возможностью для горожан позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, приобретая чистую и полезную воду из экологически чистого источника, расположенного в святых местах. Точки продаж «Ключ здоровья» расположены по всему Саранску в жилых массивах.

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