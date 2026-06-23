В Пензенской области введены ограничения на продажу топлива

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С 23 июня в Пензенской области вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива. Это решение направлено на поддержание стабильности внутреннего топливно-энергетического рынка.

По рекомендации Оперативного штаба, заправка на АЗС теперь осуществляется только непосредственно в бензобак автомобиля. Для физических лиц продажа бензина ограничена до 100 литров на транспортное средство, а дизельного топлива — до 200 литров.

Цель данных мер — предотвратить искусственный дефицит и его негативные последствия. Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что ограничения временные и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто ответственное потребление топлива и налажены логистические цепочки поставок на АЗС.

Ситуация на заправках контролируется ежедневно.

Напоминаем вам, что ранее глава региона рассказал о причинах перебоев с топливом в Пензенской области.