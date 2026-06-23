Олег Мельниченко сообщил о причинах перебоев с топливом в регионе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На совещании Оперативного штаба обсудили обеспечение автозаправочных станций бензином в Пензенской области. В обсуждении приняли участие представители экономического блока регионального правительства, прокуратуры Пензенской области и управления Федеральной антимонопольной службы.

Губернатор Пензенской области отметил, что в регионе достаточно топлива. Перебои возникли на некоторых АЗС из-за временных проблем с доставкой нефтепродуктов, которые уже решаются. Оперативный штаб следит за ситуацией.

Олег Мельниченко поручил Министерству экономического развития и промышленности региона совместно с главами муниципалитетов контролировать наличие топлива на АЗС дважды в сутки и поддерживать связь с поставщиками для оперативного урегулирования вопросов.

Прокуратура и региональное управление ФАС проведут дополнительные проверки цен на топливо. Губернатор призвал к разумному потребительскому поведению, чтобы избежать искусственного дефицита нефтепродуктов.