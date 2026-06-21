Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с Днем медицинского работника

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые сотрудники лечебных учреждений и ветераны здравоохранения!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Выражаю искреннюю благодарность каждому из вас за высокие компетенции, верность клятве Гиппократа, милосердие и личную ответственность за здоровье пациентов. Спасение человеческих жизней, борьба с самыми сложными и опасными заболеваниями, самоотверженное служение людям — ваша ежедневная работа и призвание, требующее не только глубоких знаний и многолетней практики, но и совершенно особенных качеств — чуткости, душевной щедрости, умения поддержать и вселить надежду.

Примером преданности долгу и подлинного патриотизма во все времена являлись военные медики, которые выносили раненых с поля боя, оперировали под вражеским огнем, выхаживали и возвращали уверенность в завтрашнем дне. Славные традиции, создававшиеся поколениями предшественников, продолжают пензенские врачи, фельдшеры, медсестры на Донбассе и в Запорожье, на освобожденных территориях и в приграничных к зоне проведения специальной военной операции регионах.

Слова глубокой признательности адресую заслуженным ветеранам за вклад в развитие системы регионального здравоохранения, богатый опыт и наставничество. Ваше добросовестное отношение к избранному делу — ориентир для молодых специалистов, которые делают первые шаги в профессии.

Государством принимаются необходимые меры, чтобы труд медиков стал комфортнее, медицинская помощь — более качественной и доступной. В Пензенской области ремонтируются и оснащаются передовым оборудованием больницы, приобретаются современные автомобили, решается кадровый вопрос. Здоровьесбережение граждан остается ключевым приоритетом внутренней политики страны.

Уважаемые друзья! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира, новых успехов во имя независимой, сильной и процветающей России!