Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем медицинского работника

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары, ветераны отрасли и студенты высших и средних медицинских учебных заведений!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

В Пензенской области этот профессиональный праздник по праву считают своим 16 тысяч человек. Каждый день они первыми приходят на помощь, борются за здоровье людей, спасают тысячи жизней. Ваш труд – это символ мужества, самоотверженности и преданности делу.

Особую признательность выражаю работникам медицинских организаций, которые помогают восстанавливать здоровье участникам и ветеранам специальной военной операции. Ваш ежедневный труд – бесценный вклад в приближение нашей общей Победы.

Отдельно слова благодарности – ветеранам пензенской медицины. Вы внесли огромный вклад в развитие регионального здравоохранения. Пусть результаты нелегкого труда приносят радость, а рядом всегда будут родные и близкие люди.

Желаю всем медицинским работникам Пензенской области, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, успехов, всего самого доброго!