Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 13:10

Прощание с Александром Самокутяевым состоится 19 июня

Церемония пройдет в Московской области
Анна ЧЕРНАЯ

В пятницу, 19 июня, на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» пройдет церемония прощания с Александром Михайловичем Самокутяевым.

Мемориал находится в Московской области, городском округе Мытищи, на 4-м километре Осташковского шоссе, владение 2. Посетители могут войти через правые ворота, ориентируясь на Обелиск Славы, расположенный у входа (две высокие стелы).

Начало церемонии - в 12:00 по московскому времени. Для удобства участников церемонии предусмотрена большая парковка на территории.