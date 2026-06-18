Прощание с Александром Самокутяевым состоится 19 июня

В пятницу, 19 июня, на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» пройдет церемония прощания с Александром Михайловичем Самокутяевым.

Мемориал находится в Московской области, городском округе Мытищи, на 4-м километре Осташковского шоссе, владение 2. Посетители могут войти через правые ворота, ориентируясь на Обелиск Славы, расположенный у входа (две высокие стелы).

Начало церемонии - в 12:00 по московскому времени. Для удобства участников церемонии предусмотрена большая парковка на территории.