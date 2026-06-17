На 57-м году жизни скончался космонавт Александр Самокутяев

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, Председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков, депутаты и члены Правительства Пензенской области, а также глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя городской Думы Сергей Васянин выразили соболезнования в связи с кончиной Александра Самокутяева. Герой России, депутат Государственной Думы и Почетный гражданин Пензы скончался на 57-м году жизни 17 июня.

Александр Михайлович Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. После окончания Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков в 1992 году он продолжил образование в Военно-Воздушной Академии имени Ю.А. Гагарина в 2000 году, получив специальность военного и административного управления. В 2019 году он окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление.

С 1992 по 1998 годы Самокутяев служил в Военно-воздушных силах Министерства обороны Российской Федерации в Дальневосточном Военном Округе. С 2000 по 2003 годы он занимал должность начальника отделения Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В 2003 году он был назначен кандидатом в космонавты и с 2005 по 2020 годы работал космонавтом-испытателем, а также командовал и был заместителем командира отряда космонавтов.

Первый полет в космос Александр Самокутяев совершил в 2011 году в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» с позывным «Тарханы». В 2014 году он повторил космический полет в качестве командира корабля «Союз ТМА-14М», проведя более 10 часов в открытом космосе.

С 2020 по 2021 годы Самокутяев был депутатом Государственной Думы VII созыва и членом Комитета по обороне. В сентябре 2021 года он был избран депутатом Государственной Думы VIII созыва, представляя интересы Пензенской области в Комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он активно взаимодействовал с населением и занимался патриотическим воспитанием молодежи. В его честь названа школа №56 в Пензе.

Александр Михайлович Самокутяев удостоился звания Героя Российской Федерации в 2012 году и был признан Почетным гражданином Пензы и города Гагарин Смоленской области. Он внес значительный вклад в развитие Пензенской области и улучшение жизни ее жителей.