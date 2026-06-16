Вадим Супиков поздравил с принятием присяги молодых сотрудников силовых ведомств

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Присяга – клятва верности Отечеству, своему народу, высокая ответственность при исполнении профессионального долга. История нашей страны знает множество примеров подлинного героизма и самоотверженного служения Родине. Сегодня начинающие специалисты, продолжают эту славную традицию. Глава Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к молодым сотрудникам, отметил огромное значение деятельности правоохранительных структур. «Мы видим, как благодаря опыту и преданности делу ваших старших коллег, даже перед лицом современных угроз, в нашем регионе сохраняются порядок и спокойствие. Мы ценим этот вклад в социальную стабильность, – констатировал губернатор. – По итогам 2025 года в Пензенской области общее количество преступлений снизилось более чем на 23%. Не допущено преступлений на объектах, охраняемых сотрудниками правоохранительных ведомств. На 87,5% снизился уровень преступности в исправительных учреждениях. Удалось в 3 раза сократить количество природных и на 20% – техногенных пожаров». С принятием присяги молодых правоохранителей поздравил председатель парламента Пензенской области Вадим Супиков. «Сегодня в строй защитников законности и правопорядка встают молодые сотрудники. Пополняются ряды ведомств, служба в которых никогда не была простой, – подчеркнул спикер Законодательного Собрания. – Современные реалии специальной военной операции предъявляют к силовым структурам повышенные требования. Давая клятву перед лицом своих товарищей, вы обязуетесь служить Родине и Закону». В числе ключевых целей Вадим Супиков назвал сохранение стабильности в обществе, пресечение попыток раскачать ситуацию, обеспечение спокойствия граждан, безопасности жителей региона, нашей страны. «Ежедневная работа потребует от вас профессионализма, выдержки, умения оперативно действовать в чрезвычайных условиях. Уверен, ваша подготовка, личная ответственность и верность присяге, которую вы принимаете, станут залогом эффективного решения поставленных задач», – подчеркнул парламентарий. К присяге приведены молодые сотрудники региональных структур органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС России, уголовно-исполнительной системы, Федеральной службы судебных приставов. В адрес вступивших на профессиональный путь специалистов прозвучали пожелания успешной службы, крепкого здоровья, выдержки и мужества. Завершилась торжественная церемония общим фотографированием.