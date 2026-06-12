Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем России

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

В этот день мы испытываем особую гордость за нашу великую страну, уважение к ее многовековой истории.

Веками формировался стойкий и непоколебимый характер нашего народа. Из многообразия культур складывалось его единство. На территории Пензенской области веками в мире и дружбе проживают русские, татары, мордва и чуваши. Согласно данным переписи населения, в регионе насчитывается более 100 национальностей. Несмотря на это многообразие, у нас много общего. Нас объединяет государственный язык, историческое прошлое и общее будущее. Наша сила – в единстве!

Объединяя усилия, мы решаем самые масштабные и ответственные задачи. Прокладываем дороги и путепроводы, строим школы и ремонтируем детсады, открываем новые объекты медицины, культуры, спорта. Все это мы делаем для развития и стабильности нашего региона и страны. Гордимся прошлым, создаем будущее!

Пусть праздник вдохновит нас на новые свершения, укрепит веру в собственные силы. Желаю вам новых профессиональных побед, запоминающихся моментов в кругу семьи, благополучия и всего самого наилучшего!