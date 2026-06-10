Вадим Супиков высоко оценил выставку «Великая Всероссийская»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Универсальный многофункциональный спортивный комплекс предназначен для соревнований и тренировок по хоккею и фигурному катанию, массовых выставочных, зрелищных и культурно-развлекательных мероприятий. Основную арену дополняют две ледовые площадки, универсальный, акробатический и тренажёрный залы. «Пензенская область при поддержке нашего губернатора Олега Мельниченко постоянно совершенствует условия для спортивных занятий жителей всех возрастов, создаёт и модернизирует инфраструктуру больших и малых населённых пунктов, – напомнил председатель Заксобрания Вадим Супиков. – В нашем регионе развиваются десятки видов спорта, систематические тренировки способствуют сбережению здоровья жителей». Спикер пензенского парламента отметил масштабность экспозиции «Великая Всероссийская», приуроченной к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Законодателям Приволжья презентовали использование новейших технологий, помогающих повысить уровень наглядности, современные способы подачи большого объёма информации, в историческом разрезе отражающей индустриальное развитие России с конца XIX века до наших дней. «Выставка, где собраны экспонаты из разных регионов нашей страны, предлагает вспомнить об отечественных технических достижениях, менявших траекторию промышленного развития. Нам есть, чем гордиться, чтобы идти вперёд, укрепляя суверенитет, технологическую независимость, выстраивать прочный фундамент для экономического развития и социальной стабильности», – выразил уверенность Вадим Супиков.