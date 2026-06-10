Вадим Супиков рассказал о роли молодежи в сохранении и развитии культурного наследия России

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Предметом обсуждения стали вопросы сохранения наследия Приволжья и развития креативных индустрий.

Молодых парламентариев и руководителей законодательных органов государственной власти, собравшихся на 80-е заседание Совета законодателей Приволжья, приветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев: «В субъектах округа накоплен уникальный опыт по сохранению историко-культурного наследия народов России. Но в настоящее время помимо сохранения культурного наследия в его традиционных формах, важно создавать условия, при которых молодёжь будет воспринимать его как часть собственной идентичности, источник вдохновения и основу для новых проектов».

С основным докладом «Живое наследие: ставка на молодежь в развитии этнокультурного кода Приволжья» выступил координатор Ассоциации, председатель нижегородского Молодежного парламента Владимир Москаленко, подчеркнувший, что сохранение идентичности россиян и наших традиционных ценностей — вопрос государственного суверенитета. Информацию «О совершенствовании нормативно-правового регулирования креативных (творческих) индустрий в субъектах РФ ПФО» представила председатель Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия Виктория Богдашкина. По мнению участников, креативные индустрии — это не хобби для избранных, а реальный драйвер экономического и культурного роста.

Лучшие практики Пензенской области презентовал Антон Павлуткин, отметивший участие депутатов Молодежного парламента в разработке профильного регионального закона, в частности по усилению образовательного компонента НПА. В числе перспективных творческих инициатив были названы: фестиваль «Тактический урбанизм — инструмент развития территорий», Неделя моды «Знай Пензу», проект по развитию гастрономического туризма. Антон Павлуткин озвучил ряд предложений для включения в итоговое Решение Ассоциации в части расширения перечня видов экономической деятельности в сфере креативных (творческих) индустрий.

«Сегодня молодежные парламенты Приволжья предложили создать региональные реестры нематериального этнокультурного наследия; поддержать наставников молодых мастеров народных художественных промыслов; открыть в законодательстве об инициативном бюджетировании отдельное направление «Культура» и максимально упростить процедуры участия молодежи в конкурсах заявок. Уверен, что накопленный опыт реализованных проектов позволит молодым законодателям ПФО существенно повлиять на переформатирование культурной политики», – подвел итог заседания председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Высокую оценку подготовке пленарного заседания Ассоциации и актуальности поднятых вопросов дал спикер пензенского парламента Вадим Супиков: «Молодежь играет ключевую роль в сохранении и развитии уникальной культуры России с её многообразием, самобытностью и переплетением национальных традиций. Наши коллеги — молодые, неравнодушные — привносят в эту работу свежие идеи, современные технологии, собственную гражданскую позицию, любовь к Родине. Патриотизм, несомненно, является главным принципом, фундаментом развития креативных индустрий, которые также обсуждались сегодня. Наша задача — помочь реализовать молодежные инициативы на местах».