График работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Пенза» изменится

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в связи с празднованием Дня России.

График работы Центров обслуживания клиентов:

11 июня – с 8:00 до 13:15 (г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б и в районах области), (г. Пенза, ул. Суворова, 71 и Терновского, 160Б) – с 9:00 до 14:15;

12, 13, 14 июня – выходные дни;

15 июня – работа в штатном режиме.

График работы Контактного центра:

11 июня – с 9:00 до 17:00;

12, 13, 14 июня – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

С 15 июня 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в «ТНС энерго Пенза».

Передать показания счётчика можно на главной странице сайта; в личном кабинете; через мобильное приложение «ТНС энерго»; СМС-сообщением на номер: +7 934 661 15 20 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика; через Голосового помощника по номеру: 8 (8412) 32-96-61; с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги.Дом; через терминалы и кассы в Центрах обслуживания клиентов.

Оплатить счёт за электроэнергию можно банковской картой на сайте; с помощью мобильного приложения; в Центре обслуживания клиентов; через онлайн-сервисы банков-партнеров.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно на сайте через сервис «Написать обращение»; в личном кабинете; через мобильное приложение.