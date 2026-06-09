Вадим Супиков отдал дань уважения лидерам ополчения

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Торжественные мероприятия состоялись в Нижнем Новгороде во вторник, 9 июня 2026 года.

При посещении Нижегородского Кремля, собора во имя покровителя русского воинства – святого Архангела Михаила парламентарии отдали долг памяти Кузьме Миничу Минину, возложив цветы к могиле одного из двух главных руководителей Второго народного (нижегородского) ополчения 1611–1612 годов.

На территории Манежа главы парламентов субъектов РФ Приволжского федерального округа ознакомились с выставкой «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края».

На площади Народного Единства с участием заместителя полпреда главы государства в ПФО Олега Машковцева состоялась церемония возложения цветов к памятнику гражданину Минину и князю Пожарскому.

«Нижний Новгород – один из ключевых культурно-исторических центров России, сокровищница многовековой мудрости нашего народа, памяти о его немеркнущих ратных подвигах и доблести, – констатировал спикер пензенского Заксобрания Вадим Супиков. – В преддверии государственного праздника – Дня России в рамках 80-го заседания Совета законодателей Приволжья мы отдали дань уважения легендарным и вместе с тем исторически достоверным свершениям Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, чьи имена стали символом единства и несокрушимой мощи России».

Программой Совета запланировано рассмотрение вопросов Ассоциации молодёжных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, посещение социально значимых объектов, пленарное заседание на темы развития строительной отрасли, её кадрового потенциала, а также – молодёжного парламентаризма в ПФО.