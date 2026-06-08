Поздравление спикера областного парламента Вадима Супикова с Днем социального работника

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые работники сферы социальной защиты населения!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодарю каждого, кто, однажды избрав делом жизни помощь людям, следует своему призванию. Выражаю искреннюю признательность всем представителям непростой, затратной физически и морально, но крайне востребованной и благородной миссии за добросовестный труд, тепло и заботу, которыми вы окружаете своих подопечных.

В Пензенской области наряду с федеральными действуют региональные меры поддержки социально уязвимых категорий граждан, многодетных и приемных семей, участников специальной военной операции и их близких. Успех реализации и эффективность этих инициатив зависят от вашего профессионализма, неравнодушия и ответственности.

Слова глубокого уважения адресую ветеранам отрасли, чей богатый опыт, чуткость к чужой беде, готовность подставить плечо в сложной ситуации являются примером для молодых сотрудников и нравственным ориентиром для всего нашего общества. Заложенные вами традиции милосердия — основа решения государственных задач в сфере соцзащиты.

Уважаемые друзья! В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба и всего самого доброго!