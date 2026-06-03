Банки примеряют роль личного тревел-агента

Российские банки активно осваивают нишу персональных тревел-ассистентов, пытаясь занять место между туроператором и агрегатором. ВТБ объявил о готовящемся запуске генеративного ИИ-агента, который возьмет на себя подбор билетов, отелей и туров. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Новый сервис, который станет доступен и для клиентов Почта банка, анализирует транзакции, историю покупок и предпочтения клиента, чтобы в нужный момент предложить персонализированный вариант поездки. Система способна не только отвечать на запросы в чате, но и проактивно напоминать о приближении сезона отпусков, подбирая билеты по низкой цене или тур со специальным кешбэком от партнеров. По сути, клиент получает цифрового консьержа, который совмещает функции финансового советника и туроператора.

Выход банков в тревел закономерен. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2025 году 73% путешественников внутри страны и 60% за рубеж бронировали жилье самостоятельно через онлайн-платформы. Объем рынка онлайн-тревел превысил 1,2 трлн рублей. При этом исследования НАФИ показывают, что 41% граждан заинтересованы в ИИ-помощниках для планирования поездок, однако пользуются ими лишь 12%. Основной барьер — недоверие к автоматическому подбору и отсутствие интеграции с реальными финансами.

Эксперты указывают, что банки обладают ключевым преимуществом — транзакционными данными, которые позволяют видеть реальное поведение клиента. В отличие от поисковых агрегаторов, банк знает, сколько человек обычно тратит на отель, когда покупает билеты и какой уровень сервиса предпочитает. Генеративный ИИ превращает эти данные в выгодное и своевременное предложение, снижая когнитивную нагрузку на пользователя.

Вместе с тем аналитики считают, что работа банковского ИИ-агента будет качественной, поскольку на кону стоит доверие к сервису и к организации. Поэтому ВТБ делает акцент на «деликатные» подсказки, оставляя финальное решение за человеком.

Кейс банка отражает общий тренд трансформации банковских приложений в проактивных лайфстайл-ассистентов. Финансовая организация перестает быть просто расчетным центром и становится доверенным советником в ключевых жизненных сценариях — от инвестиций до отпуска. Путешествия стали первой массовой категорией, где эта модель обещает быстрый возврат инвестиций за счет роста комиссионных доходов и клиентской лояльности.