Вадим Супиков отметил важность сотрудничества с «палатой регионов»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Организатором выступил Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством Андрея Шевченко. К обсуждению были приглашены сенаторы РФ, представители федеральных и региональных органов власти, Российской академии наук, экспертного сообщества. Предметом рассмотрения стал широкий круг вопросов подготовки и проведения одного из самых важных мероприятий СФ.

С 2006 года, когда был введен данный институт, состоялись 120 Дней субъектов РФ. В итоговых документах нашли свое отражение региональные особенности, значимые показатели, а также факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие отдельных территорий, такие как недостаточные темпы модернизации коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимость совершенствования социальной сферы, неэффективное использование имеющихся ресурсов.

Об итогах Дней Пензенской области, прошедших в Совете Федерации в третий раз, участников проинформировал губернатор Олег Мельниченко, подчеркнув высокую степень исполнения ранее принятых постановлений СФ. В числе уже реализованных при поддержке СФ проектов глава региона назвал лечебно-диагностический корпус онкодиспансера, школу на 2,5 тыс. мест в «Спутнике», сельские школы, построенные в опорных населенных пунктах, реконструкцию планетария. Губернатор поблагодарил сенаторов и выразил уверенность, что инициативы региона, обсуждавшиеся в СФ в мае, также будут воплощены в жизнь.

«Дни субъекта, история которых начиналась как яркая презентация достижений регионов, изменили свой формат. Сегодня — это, в первую очередь, эффективный инструмент решения острых вопросов», – отметил спикер пензенского парламента.

«В ходе Конференции акцент был сделан на предварительном взаимодействии с профильными Комитетами «палаты регионов». Тщательная проработка перспективных проектов, подготовка экономического обоснования, четкое понимание, в рамках какой госпрограммы возможно выделение необходимых средств, — залог успеха. Было предложено развивать единую цифровую платформу, чтобы ускорить и упростить процедуру согласования заявок на софинансирование региональных инициатив», – конкретизировал Вадим Супиков.