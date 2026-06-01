Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Международным днем защиты детей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Дорогие пензенцы!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей – одним из самых светлых и теплых праздников в нашем календаре.

Искреннее внимание, любовь и забота, которые мы дарим нашим детям, обязательно обернутся успехами и достижениями для нашего дома, региона, страны. Как верно отметил наш земляк, великий поэт Александр Иванович Куприн: «Мне кажется, можно смело представить мощную будущность тому народу, в среде которого выработалось уважение к ребенку».

В Пензенской области проживает более 212 тысяч детей. У нас подрастает достойная смена. Сегодняшние школьники и студенты добиваются успехов в самых разных сферах. Выигрывают интеллектуальные олимпиады и показывают высокие результаты в учебе. Демонстрируют рекорды в спорте и профессиональное мастерство во всевозможных конкурсах. Достойно представляют регион на культурных площадках страны.

Особое внимание в Пензенской области мы уделяем укреплению здоровья и полноценному отдыху наших ребят. За последние пять лет отремонтированы 9 загородных лагерей, появилось 5 тысяч дополнительных мест отдыха. В загородных лагерях Пензенской области каждый год отдыхают порядка 43 тысяч детей. Еще около ста тысяч - посещают пришкольные лагеря.

1 июня – праздник детства, мира, добра и улыбок. Желаю всем ребятам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, ярких открытий и замечательного летнего отдыха! Пусть каждый день будет наполнен радостью, новыми впечатлениями и счастливыми моментами!