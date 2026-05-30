НовостиОбщество30 мая 2026 9:54

Вадим Супиков оказал содействие в организации паломнических поездок

В адрес председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова поступила Благодарность
Источник:kp.ru

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Руководитель духовно-просветительского проекта «Вера без границ» Иван Зацепин выражает искреннюю признательность спикеру регионального парламента за многолетнюю поддержку и организацию паломнических поездок, дающих возможность семьям с детьми-инвалидами и молодежи с инвалидностью прикоснуться к святыням, получить духовную помощь и наполниться новыми жизненными силами.

При содействии Вадима Супикова участники проекта неоднократно выезжали в особо почитаемые за их чудотворную силу святые места Сурского края. В частности, паломники посещали село Соловцовка, где в Троице-Сергиевом храме покоятся мощи священноисповедника Иоанна Оленевского, наделенного при жизни даром исцеления.

Кроме того, группа побывала в селе Оленевка у кельи старца и знаменитого источника, известного как Чистый родник, вода которого, по преданию, исцеляет от недугов, а также в селе Большая Валяевка, где находится чудотворный источник и восстанавливается уникальный храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Поездки предоставляют ее участникам возможность прикоснуться к духовному наследию пензенской земли, помолиться у святынь и набраться сил от целебных источников.