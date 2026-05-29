Вадим Супиков: Помочь предпринимателям адаптироваться к новым вызовам — приоритет государственной политики

В рамках масштабного события, приуроченного ко Дню российского предпринимательства, в холле организована выставка региональных товаропроизводителей и компаний-партнеров. На стратегической сессии, где обсуждались итоги работы отраслевых экспертных площадок, были подняты вопросы поддержки компаний малых форм собственности, развития агропромышленного комплекса и новых индустрий.

Официальную часть Форума открыл глава региона, подчеркнув в приветственном слове: «Вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт составляет 35%. Это 1 место в Приволжье и 6 место в Российской Федерации. В регионе около 49 тысяч субъектов МСП, из них порядка 2 тысяч — это крестьянско-фермерские хозяйства. И мы ежегодно аккуратно прирастаем. Во многом устойчивость нашей экономики основывается на хорошей работе бизнеса».

Спикер областного парламента поздравил собравшихся с профессиональным праздником, поблагодарил за вклад в развитие региона, ведение социально ответственного предпринимательства. Парламентарий назвал пензенский бизнес «сплавом таланта и смелых идей, готовности идти на риск и твердого расчета».

Вадим Супиков отметил, современные реалии ставят перед бизнесом новые вызовы: «Помочь предпринимателям адаптироваться — приоритет государственной политики и совместной работы законодательной и исполнительной власти. Депутаты поддержали законопроекты, внесенные губернатором, Олегом Владимировичем Мельниченко, о предоставлении налоговых льгот и преференций ряду отраслей. Уверен, консолидированные усилия государства и бизнеса, наше эффективное сотрудничество позволит преодолеть сложности и наметить перспективные точки роста».

Церемония торжественного открытия завершилась вручением наград представителям пензенского бизнес-сообщества: Почетных знаков губернатора «Во славу земли Пензенской», Почетных грамот Законодательного Собрания, Благодарностей Общероссийской организации МСП «Опора России».