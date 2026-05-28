Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с Днем пограничника

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые военнослужащие и ветераны Пограничной службы ФСБ России!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с Днем пограничника — праздником мужества, доблести и верности долгу!

Многовековая история пограничной службы хранит немало примеров подлинного героизма и самопожертвования во имя Родины. Первыми принимая на себя удар врага, защитники рубежей не щадили жизней, стояли насмерть за каждую пядь родной земли.

После Октябрьской революции погранвойска надежно охраняли государственную границу молодой советской республики. Боролись с басмачеством, отражали атаки японской армии на озере Хасан и реке Халхин-Гол, принимали участие в вооруженном конфликте с Финляндией.

Бессмертен подвиг пограничников, в 1941-м сорвавших планы фашистской Германии на блицкриг — «молниеносную войну». Мы чтим память земляков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, их имена священны для жителей России, братской Беларуси, стран СНГ.

Продолжая лучшие традиции предшествующих поколений, подразделения погранслужбы сегодня с честью выполняют задачи специальной военной операции. Демонстрируют высокий профессионализм в противодействии терроризму, контрабанде, криминалу, незаконной миграции.

Уважаемые товарищи! В этот торжественный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мирного неба и неименных успехов в служении Отечеству!