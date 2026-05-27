Вадим Супиков поблагодарил участников конкурса «Победа далекая и близкая» за сохранение исторической правды

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Почетными гостями торжественной церемонии стали вице-спикеры регионального парламента, руководители фракций: ЛДПР Павел Куликов и «Единая Россия» Сергей Мельников; члены оргкомитета и жюри: врио министра образования Лариса Казакова, ректор Института регионального развития Виктор Ерошенко, председатель областного Совета ветеранов Анатолий Цыкалов.

Обращаясь к собравшимся, Вадим Супиков выразил признательность участникам и учителям – руководителям проектов за большую и очень значимую работу по сбережению правды о Великой Отечественной войне: «Память о подвиге советского народа, о миллионах отданных за Победу жизней стереть нельзя, отменить решающую роль Русского солдата в разгроме фашизма невозможно. Уважение к прошлому России, гордость её свершениями, неравнодушие и ответственность за её судьбу — надежный фундамент нашей национальной идентичности».

Спикер подчеркнул важность знания летописи семьи, родного края, великой страны, победившей во Второй мировой войне, особенно в современных реалиях, когда попытки переписать историю предпринимаются на государственном уровне.

«К сожалению, поколение победителей уходит, большинство участников сражений и тружеников тыла уже перешагнули вековой юбилей. В Пензенской области их осталось всего 115. Благодарю каждого из вас за неподдельный интерес к людям той славной и трагической эпохи, патриотизм и любовь к Родине, которые есть в ваших ярких, талантливых, нешаблонных работах», – сделал акцент Вадим Супиков.

Председатель ЗакСобрания вручил дипломы и кубки лауреатам номинаций: «Сила V правде» — проект», «Строки, опаленные войной» — литературная работа», «Мы Zа мир!» — письмо», а также Благодарственные письма педагогам-наставникам учащихся.

Павел Куликов подчеркнул символичность названия Конкурса: «Победа далекая, так как с момента, когда над Рейхстагом было поднято Знамя Победы, прошел уже 81 год, и близкая, потому что благодаря таким людям, как вы, память о наших героях будет жить вечно». Парламентарий вручил награды за лучшие видеофильмы на тему «Война глазами современников».

Дипломы в номинации «Поддержим наших!» — литературная работа, посвященная участникам и событиям специальной военной операции на Украине» призеры получили из рук Сергея Мельникова, неоднократно выезжавшего с гуманитарными миссиями на освобожденные территории. В приветственном слове депутат поздравил всех конкурсантов с достойным результатом.

По традиции, для участников, их родителей и учителей с творческими номерами выступили солисты вокальной студии «Шанс», была организована экскурсия по зданию – памятнику архитектуры XVIII века.