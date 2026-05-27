Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с праздником Курбан-байрам

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю последователей ислама с великим праздником Курбан-байрам!

Для каждого мусульманина — это день светлой радости, наполненный делами милосердия, смирением, состраданием и заботой о ближнем. Символизируя завершение уходящего корнями в глубокую древность хаджа — паломничества в Мекку, Курбан-байрам обращает к истокам исламской веры, традиционным нравственным ценностям, объединяет в чистых помыслах, искреннем стремлении к добру и справедливости.

На протяжении столетий в Сурском крае в нерушимом мире и согласии живут представители почти ста национальностей, бережно сохраняющих самобытную культуру и религиозные устои. Благодарю мусульманскую общину Пензенской области за межконфессиональный диалог, уважение к нашей общей истории, воспитание молодежи в духе патриотизма, добросовестный труд ради будущего великой и неделимой России.

Уважаемые друзья! Только вместе мы сможем преодолеть все испытания, в нашем единстве и сплоченности — Победа! Пусть праздничные дни принесут в каждый дом тепло и благоденствие, будут наполнены общением с родными и близкими людьми. От души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и неизменных успехов во всех начинаниях!