Поздравление губернатора Олега Мельниченко с праздником Курбан-Байрам

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

Поздравляю всех, исповедующих ислам, с великим праздником Курбан-байрам. Спустя века он остается воплощением милосердия, заботы о ближнем, побуждает нас совершать добрые дела. Эти нравственные ориентиры разделяют представители всех культур и конфессий.

В Пензенской области веками живут в мире и согласии представители разных народов. Мусульманская община вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального диалога, в развитие культуры, социальной сферы и экономики региона. Наши бойцы плечом к плечу сражаются в зоне проведения специальной военной операции. Все вместе мы собираем и отправляем им гуманитарную помощь.

В Год единства народов России, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, традиции народов, исконно проживающих на нашей земле, приобретают особое значение. Они напоминают нам, как важно беречь уважение и взаимопонимание, укреплять атмосферу согласия в обществе. Бережное отношение к общему культурному и историческому наследию делает нас богаче и сильнее.

Желаю в этот праздничный день всем душевного тепла, благополучия и вдохновения для новых добрых дел!