Вадим Супиков провел личный прием граждан

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Основные темы поступивших заявлений касались благоустройства городской среды, жилищно-коммунального хозяйства и социальной поддержки населения. Жители города обратились с просьбами о ремонте дорог, установке освещения, завозе песка на детские площадки и организации транспортного сообщения.

Особое внимание было уделено вопросам помощи социально незащищенным группам населения. Так, руководитель проекта «Вера без границ» обратился с просьбой об организации паломнических поездок для семей с детьми-инвалидами, которые планируется провести в августе текущего года.

По результатам приема по каждому обращению приняты конкретные решения: подготовлены депутатские запросы в соответствующие инстанции, установлены сроки исполнения. Например, завоз песка в детские дошкольные учреждения будет выполнен до 15 июня, а по вопросам, требующим межведомственного взаимодействия, ведется работа с городскими службами.

Все обращения находятся на личном контроле Вадима Супикова, по отдельным заявлениям будет проведена дополнительная проработка с привлечением профильных специалистов.