Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем последнего звонка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным и волнующим событием - Последним звонком!

Это особый день для выпускников. Сегодня вы навсегда покидаете родные стены школы. Перед вами открываются огромные возможности. Уверен, вы сделаете правильный выбор и свяжете свою судьбу с малой родиной. Здесь вы выросли, подготовились к самостоятельной жизни. Хотелось бы, чтобы в нашем регионе вы нашли лучшее применение своим талантам и способностям.

Для педагогов наступает момент гордости за результаты многолетнего труда. Вы подготовили достойную смену. С особой гордостью мы отмечаем достижения в развитии системы образования Пензенской области. За пять лет в регионе построено семь школ, создано более 6 тысяч новых учебных мест. Еще 17 школ капитально отремонтированы. Будем продолжать эту работу. В настоящее время строятся две школы в Пензе. Повсеместно модернизируются учебные классы, открываются лаборатории и «Точки роста», развиваются программы дополнительного образования и профориентации. Будем создавать равные условия для образования и развития наших детей.

У родителей наступивший праздник вызывает смешанные чувства – не только радость, но и некоторую грусть от того, что дети взрослеют. Во многом их достижения – ваша заслуга и вклад в общее дело. Мы признательны вам за заботу, поддержку и активную помощь педагогам.

В этот праздничный день желаю всем уверенности в будущем, реализации самых смелых идей и удачи во всех начинаниях!