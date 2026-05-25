Для пензенцев разработали легкие и полезные в жару блюда

Сеть пензенских магазинов обновила меню, которое станет гастрономическим открытием для жителей и гостей Пензы. Под знаком «летнего жаркого солнца» команда поваров подготовила все необходимое, чтобы вкусно провести теплый сезон.

Окрошка: классика и вариации

Ни одно лето не обходится без окрошки, и пензенская сеть предлагает ее в нескольких вариациях. Можно выбрать традиционную окрошку на квасе или более нежную версию на кефире. А для тех, кто любит экспериментировать, есть возможность приобрести готовую начинку и заправить ее по собственному вкусу.

Спринг-роллы: вьетнамский бриз

Абсолютной новинкой сезона стали спринг-роллы, которые привнесли азиатский акцент в летний рацион.

«В тонкой рисовой бумаге соединены хрустящая китайская капуста, копченая куриная грудка, свежие огурцы и творожный сыр. Все это дополняет особый кунжутный соус, который придает пикантность», — сказала шеф-повар сети «Караван» Екатерина Проворнова.

Полезные и освежающие напитки

Для утоления жажды и восполнения витаминов в Пензе предлагают полезные морсы. Освежающий мохито, насыщенная облепиха или терпкая черная смородина – каждый найдет свой любимый вкус. Охлажденные витаминные коктейли – то, что нужно в летний зной.

Хиты и новинки

В летнем меню появились запеканка с сезонными овощами, фруктовый салат, кимпаб – азиатский ролл с начинками на выбор: с тунцом, крабовым мясом или овощами.

Отдельного внимания заслуживают оригинальные салаты. «Рекомендуем попробовать маринованные баклажаны с овощами – это кулинарное наслаждение. Баклажаны, свежая морковь, сладкий болгарский перец, растительное масло, винный уксус, соль, сахар и чеснок создают сочное и ароматное блюдо», - рассказала Екатерина Проворнова.