В Пензе завершилась Х Международная олимпиада курсантов

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Почетными гостями церемонии награждения победителей и призеров X Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военно-профессиональной подготовке стали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков, начальник управления Департамента военного образования Министерства обороны РФ Игорь Ясинский.

Третий год подряд конкурсные состязания проходили на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения (Пензенского артиллерийского инженерного института), который возглавляет генерал-майор Александр Цаплюк. Участниками Олимпиады стали 46 команд — сборных российских военных вузов и СНГ (Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана). Так же, как и в 2025 году команды-участницы международного этапа были сформированы из представителей разных государств СНГ, интернациональные дружины прошли «боевое слаживание».

В приветственном слове глава региона Олег Мельниченко отметил, что на Олимпиаду приехали более 250 лучших курсантов — будущих офицеров, командиров, стратегов, которые поведут за собой других. Губернатор подчеркнул передовую научную и материально-техническую базу пензенского артинститута, где готовят высококлассных военных инженеров, которые с честью выполняют долг по защите Отечества. Олег Мельниченко поздравил победителей, выразив уверенность, что главное — победа над собой, а самое важное — полученные знания.

В программу Олимпиады входили 10 практических соревнований по направлениям: тактическая, тактико-специальная, спортивная и огневая подготовка. Третье место заняли женская команда Военной академии воздушно-космической обороны из Твери и мужская команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Второе — женская команда Военной академии связи (г. Санкт-Петербург) и мужская команда Московского высшего общевойскового командного училища.

Награды победителям в абсолютном первенстве всеармейского этапа Олимпиады вручили Вадим Супиков и Александр Цаплюк. Лучшими среди российских вузов стали женская команда Военного университета (г. Москва) и мужская команда Военной академии материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург). Дипломы, медали и призы интернациональным командам, завоевавшим бронзу, серебро и золото, вручили Олег Мельниченко и Игорь Ясинский.