Вадим Супиков сообщил о запрете ИИ в выборной кампании

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Спикер отметил, что решение о проведении внеочередной сессии было принято в связи с необходимостью оперативного урегулирования ряда вопросов. Помимо законопроектов, внесенных губернатором с целью совершенствования структуры исполнительной власти в регионе, речь идет о приведении действующих законов в соответствие с изменениями федерального законодательства. В первую очередь, правовых актов, регулирующих подготовку и проведение выборов.

«Впереди — выборная кампания, в ходе которой пензенцам предстоит определить, без преувеличения, будущее нашего региона — избрать губернатора Пензенской области, а также выборы в Государственную Думу девятого созыва. 130-ФЗ, вступивший в силу 2 мая, устанавливает новые правила и ряд дополнительных ограничений. В том числе в части использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации. Не секрет, нейросети способны сгенерировать какой угодно и чей угодно образ. Теперь такое «творчество» политтехнологов — вне закона», – пояснил Вадим Супиков.

Кроме того, председатель ЗакСобрания сделал акцент на новых мерах по обеспечению системы здравоохранения профессиональными кадрами.

«Дефицит кадров — проблема, актуальная на уровне всей страны, несмотря на тысячи молодых специалистов, которых ежегодно выпускают медицинские вузы и колледжи. Пензенская область вкладывается в образование будущих врачей, фельдшеров и медсестер и вправе рассчитывать, что они придут работать в пензенские лечебные учреждения. Благодаря системным мерам вакансии врачей и среднего медперсонала в нашем регионе постепенно закрываются, однако дополнительные инструменты точно лишними не будут», – уверен Вадим Супиков.