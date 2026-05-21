Дачный сезон без долгов за электроэнергию

В мае пензенцы традиционно открывают дачный сезон. С наступлением теплых весенних дней многие жители переезжают из городских квартир на дачи, в деревни.

«ТНС энерго Пенза» напоминает: уезжая за город, не забывайте ежемесячно передавать показания счетчика в городской квартире, даже если потребление равно нулю.

Энергетики поясняют, если данные не поступают, то в течение первых трех месяцев счета формируются исходя из среднемесячного потребления электроэнергии, затем — по нормативу. Таким образом может образоваться задолженность даже при отсутствии потребления электричества. Чтобы этого избежать, достаточно ежемесячно до 25 числа передавать показания счетчика.

Быстрее и проще всего это сделать дистанционно: на главной странице сайта penza.tns-e.ru; в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»; по телефону Единого контактного центра.

Также перед переездом в загородный дом, проверьте состояние своих лицевых счетов, убедитесь, что отсутствует задолженность, оплатите её в случае необходимости.