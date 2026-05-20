Вадим Супиков проинформировал Совет Федерации о ключевых направлениях работы Законодательного Собрания

Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что Пензенская область — динамично развивающийся промышленный регион, также занимающий лидирующие позиции в стране в сельскохозяйственной отрасли. Спикер обратила внимание на продолжающуюся модернизацию здравоохранения, действующую комплексную поддержку участников спецоперации.

Валентина Матвиенко назвала важнейшим направлением в развитии области производство детского питания: «Совет Федерации уделяет особое внимание данной теме и прикладывает максимум усилий для того, чтобы самое качественное питание для наших детей выпускалось в России. Безусловно, такой крепкий, экономически развитый регион должен быть в числе передовиков и в социальной сфере».

Губернатор Пензенской области представил основные показатели социально-экономического развития региона, рассказал о мерах, направленных на достижение регионом финансовой самостоятельности. Олег Мельниченко сообщил, что область стала площадкой для запуска ряда социально значимых проектов, которые позже получили распространение в масштабах страны, подробно остановившись на уникальном проекте «Сурское мужество».

«Вся наша финансово-экономическая работа направлена на то, чтобы создать больше возможностей для развития территории, комфорта и благополучия людей, улучшения демографии», – констатировал глава региона.

Предваряя свой доклад, Вадим Супиков поблагодарил сенаторов РФ, лично спикера Совета Федерации за возможность представить пензенский парламент на площадке палаты регионов. Он отметил, что именно поручение Валентины Матвиенко дало старт масштабной актуализации регионального законодательства, по итогам которой принято более 600 законов Пензенской области, из них 132 — новых, признаны утратившими силу 1775 законов и 477 постановлений Законодательного Собрания.

Вадим Супиков сделал акцент на приоритетных направлениях законотворческой деятельности — всесторонней помощи участникам СВО и укреплении экономики.

«Бойцам, исполняющим воинский долг в зоне специальной военной операции, их детям, супругам и родителям помимо федеральных в Пензенской области установлены 42 региональных мер поддержки. В том числе по оплате услуг ЖКХ; возмещению расходов на обучение по программам среднего профессионального образования; с 1 марта 2026 года установлено квотирование рабочих мест для ветеранов СВО. Созданы условия для поступления участников боевых действий на государственную гражданскую и муниципальную службу», – конкретизировал спикер.

Сохраняя и развивая доходный потенциал региона, налоговая политика Пензенской области предусматривает предоставление отдельных преференций. В частности: нулевая ставка установлена для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей; до 1% уменьшен налог на доходы IT-компаний; полностью до 2028 года освобождены от уплаты налога на имущество организации, участвующие в программе социальной газификации. В 2025 году Пензенская область присоединилась к субъектам Российской Федерации, где реализуются эксперименты и специальные проекты, нацеленные на стимулирование бизнес-активности.

«Безусловно, деятельность пензенского парламента не ограничивается законотворческой повесткой. Важнейшим направлением является работа в избирательных округах, – подчеркнул Вадим Супиков. – Пензенская область — один из первых регионов Российской Федерации, где на законодательном уровне было закреплено обеспечение реализации наказов избирателей. На сегодняшний день их выполнено около 1700, что превышает 90%. Выстроена система обратной связи с жителями региона».

Кроме того, глава пензенского Заксобрания остановился на взаимодействии с законодателями Российской Федерации и братской Беларуси, оказании шефской помощи Запорожью, в том числе и по линии межпарламентского сотрудничества. Завершая свое выступление, Вадим Супиков выразил уверенность, что Дни Пензенской области в Совете Федерации придадут новый импульс созидательным преобразованиям в регионе.

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Пензенской области».