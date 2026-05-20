Интернет-ресурсы ГК «ТНС энерго» включены в «белый список»

Группа компаний «ТНС энерго», под управлением которой находится 10 энергосбытовых компаний – гарантирующих поставщиков электроэнергии в 11 регионах Российской Федерации, сообщает, что официальный сайт холдинга и дочерних обществ включены «белый список» интернет-ресурсов Минцифры России.

Соответствующее решение принято для обеспечения бесперебойного доступа потребителей к сервисам компании в период возможного введения ограничений.

В перечень включены: сайт ПАО ГК «ТНС энерго» и сайты всех 10 региональных сбытовых компаний холдинга, в том числе «ТНС энерго Пенза».

Что это означает для потребителей?

Независимо от внешних условий, в периоды введения ограничений на услуги связи, доступ к сайтам ГК «ТНС энерго» и всех дочерних обществ будет сохранен в полном объеме. Клиенты смогут по-прежнему передавать показания приборов учета, оплачивать электроэнергию, получать актуальную информацию о тарифах, начислениях и ограничениях и направлять обращения в компанию.

«Стабильность расчетов и информационная доступность для наших потребителей –крайне важны в любой ситуации. Включение в «белый список» гарантирует, что даже при внештатных обстоятельствах жители регионов и предприятия смогут воспользоваться нашими сервисами без сбоев», - отметили в «ТНС энерго».