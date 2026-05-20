Вадим Супиков принял участие в работе Комитета Совета Федерации по экономической политике

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Предварительно экономический и инвестиционный потенциал региона обсуждался в формате деловой встречи. На расширенном заседании Пензенскую область представляли сенаторы РФ Юлия Лазуткина и Николай Кондратюк, депутаты Государственной Думы Дмитрий Каденков и Игорь Руденский, а также члены делегации.

Ключевой темой выступления Олега Мельниченко стало развитие мебельного кластера и транспортной инфраструктуры в субъекте РФ. Как отметил глава региона, Пензенская область является одним из лидеров мебельного производства в России, занимая первое место в ПФО по выпуску корпусной мебели и обеспечивая около 12% всего объёма мебели в масштабе страны. Содействие Совета Федерации требуется в решении вопроса технологического присоединения к сетям ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» в рамках инвестсоглашения, заключенного между правительством Пензенской области и холдингом «Ультрадекор».

Кроме того, Олег Мельниченко выступил с инициативой о перераспределении средств в размере 300 млн рублей с 2027 года на 2026 год, выделяемых из федерального бюджета на реализацию одного из самых значимых и капиталоемких в регионе дорожных проектов — реконструкцию автомобильной дороги в районе улиц Ерик, Транспортная, Горбатов переулок в городе Пензе. Данный перенос обусловлен выполнением подрядчиком своих обязательств с опережением графика на 1 год. На сегодняшний день необходимо обеспечить движение железнодорожного транспорта по постоянной схеме в связи с высокой интенсивностью потока пассажирских поездов на участке.

«Сенаторы единогласно высказались в поддержку предложений Пензенской области. Конструктивность выстроенных отношений с регионом подчеркнули представители федеральных структур. Принятое Решение Комитета, которое войдет в итоговое Постановление Совета Федерации, поможет нам работать, что называется, «вдолгую», создаст задел на среднесрочную и стратегическую перспективу», – выразил уверенность председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков.