Акарицидная обработка Олимпийской аллеи состоится на следующей неделе

Планируется, что акарицидная обработка территории пройдет с 9:00 18 мая до 23:00 19 мая. В связи с этим Олимпийская аллея будет временно закрыта для посещения. Мероприятия проводятся в целях профилактики и борьбы с клещами.

20 мая с 08:00 до 10:00 будет проведена влажная уборка всех контактных поверхностей: детских площадок, лавочек, спортивных тренажеров и других объектов. После этого аллея снова откроется для прогулок.

Напоминаем, что в течение двух дней после открытия аллеи владельцам домашних животных следует держать своих питомцев на поводке, чтобы избежать контакта с зелеными насаждениями, где могут оставаться следы акарицидных препаратов.