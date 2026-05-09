Поздравление управляющего ВТБ в Пензенской области Дениса Педая с Днем Победы

Уважаемые жители Пензенской области, поздравляю вас с 9 Мая!

День Победы — это символ несгибаемой воли, мужества и единства нашего народа. Великое поколение победителей отстояло свободу и независимость Родины, подарило нам мирное будущее. Мы помним и благодарим всех, кто сражался на фронте и работал в тылу, каждого, кто приближал этот священный день.

Сегодня мы также говорим слова благодарности тем, кто с честью выполняет воинский долг, защищает интересы страны и обеспечивает её безопасность. Верность традициям предков и любовь к Отечеству остаются нашей главной опорой. Главное — уважение к истории и наша общая благодарность.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай