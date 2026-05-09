Поздравление главного управляющего директора ООО «Горводоканал» Герасима Родина с Днем Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

9 Мая — это священная дата, объединяющая поколения. В ней сплелись воедино гордость за беспримерный подвиг нашего народа и глубокая скорбь о великой цене, заплаченной за мир. История Победы живет в каждой семье, в каждом сердце, и наш долг — бережно хранить эту память, передавая её детям и внукам как главный символ национальной доблести.

Ваш подвиг, дорогие ветераны, — это вечный ориентир для нас. Мы равняемся на вас и в труде, и в жизни, стремясь быть достойными вашей славы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, тепла и заботы близких. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и благополучие

Главный управляющий Директор ООО «Горводоканал» Родин Герасим Борисович