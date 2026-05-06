Вадим Супиков напомнил о вкладе в достижение Победы Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В преддверии Дня Победы депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента выезжают в муниципальные районы области, где помогают благоустраивать места воинских захоронений. В этом году акция прошла в селе Вазерки.

К трудовому десанту Заксобра и Молодежного парламента присоединились глава района Наталья Шалдаева и работники местной администрации, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Защитник» школы им. В.М. Покровского. Были высажены рябины, обновлены клумбы, побелены стволы деревьев, бордюры, покрашены именные плиты, постаменты памятников и Вечного огня.

Приветствуя участников традиционного субботника, Вадим Супиков отметил: «В эти майские дни вся страна в едином порыве приводит в порядок города и села, скверы и мемориальные комплексы, чтобы каждый из нас 9 Мая, в священный для россиян праздник, мог почтить павших героев и ветеранов, тех, кто рядом с нами».

Спикер напомнил о вкладе в достижение Победы Пензенской области, которая с первых дней войны размещала на своей территории заводы, принимала раненых, беженцев, обеспечивала армию боеприпасами, продовольствием, снаряжением. Более 300 тысяч жителей Сурского края ушли на фронт, почти 200 тысяч погибли.

«Были в их числе и уроженцы Бессоновского района. Воинский мемориал здесь, в Вазерках — небольшом селе, это свидетельство страшной цены, которую заплатил многонациональный советский народ за разгром фашизма, – подчеркнул Вадим Супиков. – Сегодня, в условиях спецоперации мы должны свято соблюдать наказ наших дедов и прадедов — беречь страну! Убежден, как и в 45-м — победит доблесть, правда и справедливость».

В честь героев Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания. К подножию мемориала павшим воинам и памятнику землякам-пограничникам возложены цветы.