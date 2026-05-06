Олег Мельниченко дал поручения по организации Дня Победы

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул важность внимания к ветеранам и фронтовикам. Он отметил, что 9 Мая особенно важно проявить заботу о них, так как именно они являются символами Великой Победы.

Сейчас в регионе проживает 2343 ветерана, включая 115 участников боевых действий. Главы муниципальных образований получили поручение лично посетить и поздравить каждого ветерана. Павел Маслов, врио заместителя председателя правительства области, подчеркнул комплексный подход к организации праздника. Основное внимание уделяется сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма у молодежи.

Пензенская область присоединилась к всероссийским патриотическим акциям: «Диктант Победы», «Георгиевская ленточка», «Паровоз Победы», «Красная Гвоздика» и «Сад памяти». Также запланированы областные мероприятия.

В рамках подготовки к празднику проводится благоустройство. Все 660 памятников и мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне, будут приведены в порядок к 9 Мая. Михаил Панюхин, врио министра ЖКХ и ГЗН, сообщил о планах восстановить еще три объекта в этом году.

Особое внимание было уделено благоустройству Пензы, где пройдут основные торжества. Олег Денисов, глава города, доложил о проведенных работах по ремонту дорог и тротуаров. Губернатор поручил усилить контроль за санитарной обработкой и привести в порядок деревья.

Программа празднования Дня Победы в Пензе включает церемонии возложения цветов, а также салют. Олег Мельниченко отметил, что главы муниципалитетов также могут организовать салют Победы, чтобы передать радость и благодарность поколению победителей.