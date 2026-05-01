Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с Праздником Весны и Труда

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания тепло и сердечно поздравляю вас с Первомаем!

Государственный Праздник Весны и Труда имеет давнюю историю и богатые традиции. Оставаясь символом солидарности и борьбы за права трудящихся, он является одним из самых любимых и поистине народным. В этот день, мы чествуем всех, кто с душой работает на благо Сурского края, добивается высоких результатов в избранном деле во имя процветания великой суверенной России.

Выражаю благодарность коллективам, представителям трудовых династий, специалистам всех без исключения отраслей экономики и социальной сферы за вклад в развитие Пензенской области, укрепление ее потенциала, за созидательные преобразования, которые повышают качество жизни, комфорт и безопасность земляков. Ваш профессионализм, талант, преданность родной земле и ответственность за ее будущее — залог масштабных свершений.

Слова глубокой признательности адресую заслуженным ветеранам, заложившим фундамент сегодняшних успехов, за многолетний, добросовестный труд. С особым чувством обращаюсь к пензенцам, чей подвиг в тылу приближал Победу в Великой Отечественной войне. Каждый из вас служит примером патриотизма, любви к Родине, нравственным ориентиром для подрастающих поколений.

Дорогие друзья! Пусть майские праздники подарят хорошее настроение, общение с друзьями и близкими, а работа приносит радость. Крепкого вам здоровья, счастья, мира, реализации намеченных планов на благо Отечества!